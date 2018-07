Polémica por la proyección de imágenes de Franco y Hitler en la fachada del castillo de Guadamur

Francisco Franco y a su lado Hitler, luego se proyecta la imagen del jefe de las Schutzstaffel, Henrich Himmler, y por último el general Philipe Petain el jefe de estado de la Francia de Vichy. Es la polémica proyección que se hizo en la fachada del castillo de Guadamur durante la celebración de las jornadas visigodas

Izquierda Unida ha anunciado que tomará medidas y esperan que la Fiscalía del estado actúe. "Denunciamos la exhibición y la exaltación del fascismo en este pueblo de Toledo", explica Mario García, de Izquierda Unida de Toledo. "Hay que tener mucho cuidado al exhibir imágenes y más con dinero público porque se agreden muchas sensibilidades", explica Blanca Fernández, portavoz del grupo socialista.

Muchos vecinos se han sentido ofendidos y desde el Ayuntamiento han emitido un comunicado en el que se hacen responsables de la proyección y aseguran que su única intención era narrar los hechos históricos pero también piden disculpas. "El Ayuntamiento de Guadamur se hace cargo de esas imágenes y pido disculpas", ha expresado Sagrario Gutiérrez, alcaldesa de Guadamur.

La diputación ha decidido suspender el convenio con el Ayuntamiento de Guadamur mientras no se aclare el contenido de estas imágenes. No es la primera vez que durante las jornadas visigodas se proyectan vídeos en las torres del castillo. Por eso la oposición insiste en que no es necesario exhibir la imagen de Franco y Hitler para contar la recuperación del tesoro de Guarrazar.