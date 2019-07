Cori Ward, una mujer de 30 años de Jacksonville, en Estados Unidos, ha sido detenida después de haber grabado a su hija chupando un bajalenguas (el utensilio que usan los médicos para ver la boca y la garganta) y subir el vídeo a redes sociales, según informa Washington Post.

En el vídeo se ve cómo la niña se mete el palo en la lengua y lo chupa antes de volver a dejarlo en el cubo donde estaban el resto de bajalenguas. En la pared se puede leer un cartel en el que se pide "no tocar los utensilios médicos", pero la madre desobedeció la advertencia y subió el vídeo con el mensaje: "No me digas cómo vivir mi vida".

El vídeo se viralizó en redes sociales y llegó al personal del centro médico, que denunció los hechos a la Policía para que procedieran a la detención de la mujer. Y las consecuencias penales pueden ser graves, porque según informa news4jax, para ella se piden 30 años de cárcel y 10.000 dólares de indemnización.

Este mismo medio pudo hablar con Codi Ward, a quienes reconoció su culpabilidad explicando que estaba arrepentida: "Me ha arruinado la vida". Además, afirmó que no era consciente del reto viral de chupar helados y que su intención no era viralizar el vídeo y por eso sólo lo subió a su snapchat, en el que tiene una veintena de seguidores, y no a otras redes sociales.

A continuación puedes ver el vídeo por el que está detenida.