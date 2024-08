El pez escorpión es responsable de cerca de 702 picaduras en lo que va de verano en las playas de Cantabria, más del doble que las que han provocado las medusas durante esta temporada, con casos prácticamente a diario.

El trachinus draco (traquinus draco) es más conocido en nuestro país como pez escorpión o pez araña es una especie habitual en nuestras aguas y podemos encontrarlo muy repartido desde las costas de Noruega hasta Marruecos. Se esconde enterrado en la arena y su color y pequeño tamaño lo camufla perfectamente

Con las mareas más bajas es habitual encontrarlos muy cerca de la orilla. Es en ese momento cuando no lo vemos, lo pisamos y ocurre la desgracia. Las espinas del animal contienen un veneno que produce un intenso dolor y que puede llegar incluso a provocar el desmayo

Pero que no cunda el pánico, su veneno no es mortal, aunque no está de más saber qué debemos hacer en caso de que nos piquen. "Como el veneno se disuelve con el calor, todo lo que sea temperatura a más de 40 grados en torno a 10 o 12 minutos y ya después a seguir con nuestra vida", ha explicado uno de los coordinadores de la las playas Castro.

Y si empeora tendremos siempre recurrir a la ayuda profesional y acercarnos al hospital. Así que ya saben, caminen con cuidado por la orilla y no se asusten si ven unos ojos como estos sobresalir de la arena.