Perú coordina una misión de rescate del espeleólogo español caído a una cueva

El Gobierno de Perú coordina una misión de rescate del espeleólogo español Cecilio López-Tercero, caído el viernes en una cueva de 400 metros de profundidad en la región selvática de Amazonas, según informaron fuentes diplomáticas españolas.

La Embajada de España ha realizado gestiones con diversas autoridades peruanas para la formación de un equipo de rescate que se está desplazando a la zona para comenzar las operaciones, según las fuentes. En el operativo participan miembros de la policía y de las fuerzas armadas.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó en un comunicado de que en la misión de rescate también participan los investigadores del área de Variabilidad y Cambio Climático del IGP, James Apaéstegui y Sergio Morera.

Apaéstegui, especialista en paleoclimatología y presidente del Espeleo Club Andino (ECA PERU), estará a cargo de la coordinación de la operación, dado que es uno de los pocos en Perú capacitados en espeleorescate, indicó la institución peruana.

López-Tercero es miembro del grupo de rescate de la Federación Madrileña de Espeleología y se encuentra atrapado a 400 metros de profundidad en la cueva de Inti Machay, en el distrito de Leymebamba, en la región Amazonas, al norte de Perú.

El coordinador técnico de la Federación Madrileña de Espeleología, Agustín Rodríguez, explicó que el herido forma parte de una expedición formada por nueve espeleólogos, entre los que hay mexicanos, franceses e italianos, además de dos españoles, entre ellos el afectado, y que se da la circunstancia de que éste es el único que es socorrista.

Según informó el español que acompaña al herido, éste se cayó desde unos cinco metros de altura en la cueva Inti Machay y se golpeó en la espalda, sin que se sepa si sufre alguna lesión importante.

Los demás espeleólogos de la expedición están haciendo turnos para atender al herido y mantenerle caliente e hidratado pero ha advertido de que no tienen medicación suficiente y que no pueden sacarle por sus propios medios de la cueva, ya que no se puede mover.