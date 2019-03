Los peritos de la acusación aseguran que la camiseta de Asunta sí se contaminó en el laboratorio

CONTRADICEN ASÍ A LOS PERITOS DE LA GUARDIA CIVIL

Los padres de Asunta no utilizaron sus móviles las horas previas a la muerte de su hija, estaban encendidos, pero no llamaron ni enviaron mensajes. Esto impide demostrar dónde estuvieron exactamente según el informe que ha presentado la Guardia Civil en el juicio. Además, otros peritos, los requeridos por la acusación particular, contradicen a los de la Guardia Civil. Aseguran que la camiseta de Asunta sí se contaminó en los laboratorios porque los agentes no siguieron correctamente su protocolo.