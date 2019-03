Los peritos descartan la contaminación en la mancha de semen en la ropa de Asunta

Los peritos de la Guardia Civil han declarado en el juicio que la camiseta de Asunta no se contaminó con semen en el laboratorio. Esta declaración se ha basado en un segundo informe que no se había conocido hasta este viernes. “A la vista de los resultados obtenidos no tenemos evidencia objetiva de que se hubiese producido la contaminación en nuestras dependencias perito de la Guardia Civil” declaro uno de los peritos.

Detrás del malentendido podrían estar las mimas tijeras usadas para cortar la camiseta de Asunta y la punta de un preservativo. Al ser preguntados por si se utilizaron las mismas tijeras en el asunto de Arroyomolinos y en el de Montouto, los peritos desvelaron que “era nuestro material de trabajo que teníamos específico para nosotros, y es el que utilizamos”.

Pero para los peritos este argumento no es suficiente, porque si estuvieran contaminadas habrían dejado más restos de semen en otras prendas y es que en “todas las muestras que se recortan con las mismas tijeras no se detecta la presencia de sangre”.

Una conclusión contraria a la que llegó el juez instructor. Él consideró, basándose en otro informe, que sí que hubo contaminación por eso levantó la imputación de Ramiro Cerón. José Luis Gutiérrez Aranguren, abogado de Rosario Porto, cree que fue un sobreseimiento demasiado rápido y “de una forma totalmente improcedente en derecho” porque el abogado no conoce “ningún caso de sobreseimiento libre y definitivo en estas condiciones”.

Según los peritos las tijeras se limpiaron con alcohol y con lejía, unos productos que no se detallaron en el informe final. Además, las conclusiones de este informe podrían dar un giro en el caso y beneficiar a Rosario Porto y Alfonso Basterra.