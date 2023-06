Nueve de cada 10 trabajadores no se siente comprometidoscon la empresa por la que trabajan, según un reciente estudio. Los empleados lo confirman desde la calle. "Si creemos que no nos están dando lo que nosotros necesitamos, pues no se comprometen", opina una mujer. "Están descontentos", añade otro.

Los motivos van desde un mercado laboral precario, una excesiva carga de trabajo hasta dificultades para desconectar. "Tienes un mal salario y malas condiciones, no te sentirás implicado y lo que estarás es deseando dejarlo", expresa una mujer. Este mismo estudio revela que uno de cada tres trabajadores vive situaciones de estrés en su puesto de trabajo. Se trata de una situación que, en ocasiones, termina en ansiedad.

"Malestar absoluto", añade el psicólogo Antonio Molina. Pero también genera enfado. Es lo que siente el 20% de los empleados en España cuando acude a trabajar. "Desde una situation de relativa disconformidad hasta un ataque de ira", señala Pablo Diego Rosell, de Senior Bussines Solution consultant en España de Gallup.

Muchos trabajadores acuden algo desmotivados. "Tenemos que cotizar para el día de mañana no podemos hacer otra cosa", lamenta una empleada. Pero tampoco se plantean cambiar de trabajo, pues valoran la estabilidad. "Desde que empecé estoy en la misma empresa", confiesa una trabajadora.

Pero también porque no vemos perspectivas de encontrar un trabajo mejor. Lo ven imposible uno de cada cuatro trabajadores. "El mercado laboral en España en menos dinámico y tiene menos oportunidades que en otros países, donde hay margen de mejora en la calidad de los trabajos disponibles", añade Rosell.

Los expertos alertan de que la imposibilidad de avanzar laboralmente también genera ansiedad.