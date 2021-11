Cada vez son más las Comunidades Autónomas que se suman a los expertos que piden prudencia ante el aumento de los casos de coronavirus en España. Y es que la cercanía de las Navidades no permite ningún error. El aumento del contacto social, las reuniones familiares y los grandes eventos puede afectar y mucho a la situación de la pandemia en España y ya se comienzan a estudiar algunos planes de acción. ¿Pueden peligrar las cabalgatas o los cotillones? ¿Se pueden limitar aforos o volver a las restricciones en la hostelería? ¿Se exigirá el 'pasaporte covid' en algunos espacios?

Este último punto es precisamente el que está sobre la mesa en algunas regiones. En Galicia ya es obligatorio en discotecas y albergues y hoy mismo se reúnen para valorar si lo amplían a otros recintos. Navarra no descarta aplicarlo para las discotecas mientras que Castilla y León estudia exigir el pasaporte covid en espacios públicos cerrados.

Todos ellos insisten en pedir prudencia a sus ciudadanos y extremar el cumplimiento de las medidas de seguridad sobre todo en espacios interiores. Desde País Vasco, su lehendakari habla de ser estrictos en el cumplimiento de las normas para "afrontar la Navidad con garantías". Su consejera de Sanidad va un paso más allá y dice que no dudarán en aplicar nuevas restricciones si los datos empeoran.

En la misma línea, Extremadura pone el foco en el buen uso de la mascarilla, limpieza de manos, metros de distancia, maximizar la ventilación, minimizar los contactos y reducir la movilidad para poder mantener unas cifras de incidencia como las actuales con "ligeras fluctuaciones". En Baleares tampoco descartan aplicar nuevas medidas.

Desde Madrid, la postura es diferente. No se plantean, por el momento, restricciones en Navidad para los no vacunados porque en esta comunidad "hay un amplio porcentaje de vacunados, la situación en los hospitales es de control" (a pesar del ligero repunte) y tienen la idea de empezar a poner la segunda dosis para vacunados con Janssen a partir del 15 de noviembre, ha explicado hoy mismo el consejero de Sanidad.

Datos de COVID en España

Según los últimos datos, la incidencia por coronavirus ha aumentado hasta los 67 casos por cada 100.000 habitantes, tras registrarse 4.284 nuevos contagios, aunque la presión en las unidades de cuidados intensivos se mantiene estable con una leve tendencia a la baja (4,33 %).

Sanidad indica un repunte de 4,4 puntos en la última jornada, en línea con la tendencia de leves subidas diarias que se viene observando en las últimas semanas, aunque en esta ocasión ha sido de más de dos puntos en un solo día, respecto a la media de jornadas anteriores. Desde finales de agosto, España no había notificado más de 4.000 contagios en un día.

Sin embargo, la media nacional en la presión sobre las UCI pasa de 4,42 % a 4,33 %, con 395 ingresados graves (8 menos que ayer), por lo que se mantiene estable y bajo el umbral de riesgo (5 %).

Prudencia ante una posible sexta ola

Los expertos empiezan a mostrar cierta preocupación por las fiestas que vienen, y por eso, se suman a la petición de cautela ahora para evitar restricciones después. En Más Vale Tarde, Julián Ezquerra, portavoz del sindicato de médicos Amyts, ha reconocido que aunque le gustaría ser optimista y pensar que en Navidad no llegaremos a tener más restricciones, si la incidencia acumulada sigue subiendo y el numero de pacientes ingresados en hospitales se dispara, "a lo mejor habría que pensar en volver un pasito atrás y poner alguna medida restrictiva".

"No estamos en una sexta ola, pero si sigue aumentando la incidencia al ritmo que vamos, o tenemos rápidamente medidas de control o tendremos una sexta ola que será controlable si las cosas se hacen medianamente bien", ha añadido el experto.

José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad, ha recordado que no hay que bajar la guardia porque aunque tengamos riesgo medio a nivel nacional e incluso riesgo bajo en algunas comunidades, no es un riesgo cero.

El experto en Salud Pública Rafael Bengoa ha afirmado que quien acuda a algún cotillón las próximas Navidades y se quite la mascarilla y no mantenga la distancia de seguridad "se está arriesgando", y ha recomendado, especialmente a la gente joven, que después evite el contacto con personas mayores vulnerables y no comparta casa con ellos.

"De esos cotillones puede venir una resaca en forma de contagios y más ahora con el frío y la vuelta a los interiores de los locales. Esta situación da alas al virus, y a la variante delta le gusta más que a las anteriores", ha dicho. Así, Bengoa ha considerado que se deberían mantener las restricciones actuales -mascarilla y distancia de seguridad-, aunque ha opinado que no será necesario reforzarlas con nuevas medidas porque el "cóctel" de vacunación, tercera dosis para los mayores y el mantenimiento de la mascarilla "hacen que tengamos un arreglo decente para llegar a esas fechas de forma prudente".

Sentido común y especial cuidado con los mayores

Ha apelado, en todo caso, al "sentido común" en los casos en los que se comparta mesa con personas mayores que, aunque vacunadas, aún no hayan recibido la tercera dosis, ya que en esas circunstancias "se debe tener más cuidado". Ha remarcado que todos los repuntes de contagios se originan "en eventos hipercontagiadores, en momentos de relajación", y ha augurado que cuando se llegue a la fase endémica de la epidemia (40 o 50 casos por cada 100.0000 habitantes) también habrá brotes y personas hospitalizadas.

A pesar de que España ya tiene un 90% de la población diana vacunada, algo que destacan todos los expertos, hay que seguir siendo estrictos con las medidas de seguridad. La mascarilla en interiores, imprescindible. Pero también el lavado de manos, la distancia y airear los espacios cerrados.

La viróloga e investigadora del CSIC Margarita del Val ha afirmado que, aunque "todas las personas se van a infectar antes o después por COVID-19", en los vacunados "supondrá un refuerzo de la inmunidad". Esto, dice, "puede refrescar y ampliar la memoria inmunitaria, dando a conocer al organismo más proteínas de las 25 existentes en el virus", por lo que "estaremos protegidos durante más tiempo y blindados ante las variantes que puedan surgir".

En esta línea, ha precisado que esta diferencia "se nota en las UCI", donde "la mayoría de personas son no vacunadas", aunque "entran algunas que si tienen las dosis, porque no es infalible".

Respecto a la sexta ola, la viróloga ha alertado de que con la llegada del frío, "habrá más casos", aunque "lo importante es ver si son graves o no". También ha señalado que, a su juicio, habría que "atender los casos individuales" de las personas que no se quieren vacunar para analizar qué está ocurriendo. Por ejemplo, "algunas personas no han ido a vacunarse porque no tienen acceso tan fácil a las mismas, porque no pueden faltar un par de días al trabajo a causa de las molestias o no pueden concertar una cita".

Un virólogo pone fecha al fin de la pandemia en España

El director de virología del Hospital Universitario de La Charité en Berlín, Christian Drosten, considera que España y Portugal podrían dejar atrás la pandemia en primavera, gracias a sus altos porcentajes de vacunación.

"Nosotros estamos muy lejos del fin de la pandemia. En cuanto (la variante) delta se imponga con toda su fuerza los hospitales se verán saturados", declaró Drosten al semanario Der Spiegel sobre la situación en Alemania, donde se alcanzó hoy un nuevo récord de infecciones.

"En cambio, en países con índices de vacunación altos como España y Portugal la pandemia podrá ser superada definitivamente en primavera", añadió.

Drosten explica que solo cuando una gran parte de la población está inmunizada y solo se presenten brotes regionales se puede considerar superada una fase pandémica para pasar a una fase endémica.