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Sigue la visita del papa León XIV a España

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De la paz en el mundo a cuántas horas duerme: ¿qué le preguntarías al papa León XIV?

El contexto Superados los nervios, muchos aprovecharían el encuentro para satisfacer su curiosidad por la vida cotidiana del papa. "Simplemente le preguntaría cómo es su vida", asegura una mujer.

De la paz en el mundo a cuántas horas duerme: ¿qué le preguntarías al papa León XIV?
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La visita de León XIV a España ha despertado la curiosidad de miles de personas, aunque no todos tienen claro qué le dirían si tuvieran la oportunidad de estar frente a frente con él. Para algunos, la emoción sería tan grande que las palabras no llegarían a salir.

"Pues igual no le podría hacer ninguna pregunta porque estaría tan emocionado que se me saltarían las lágrimas y no podría ni decirle nada", reconoce un hombre. Otros, directamente, creen que el pontífice ya ha respondido a casi todo.

"Es difícil hacerle una pregunta a este hombre, lo ha dicho todo", comenta otro asistente. Superados los nervios, muchos aprovecharían el encuentro para satisfacer su curiosidad por la vida cotidiana del papa. "Simplemente le preguntaría cómo es su vida", asegura una mujer.

Otros irían más al detalle: "¿Si es difícil su trabajo?" o "¿Cuántas horas al día duerme?". También hay quienes prefieren cuestiones más personales: "Le preguntaría: Santo Padre, ¿qué sintió cuando salió elegido papa?", plantea una mujer interesada por conocer cómo vivió uno de los momentos más importantes de su vida.

Las preguntas también se vuelven más profundas cuando la conversación gira hacia la actualidad. "¿Por qué no hay más paz?", se pregunta otra ciudadana, poniendo sobre la mesa una de las grandes preocupaciones del momento.

La reciente confesión de León XIV durante su viaje a España sobre su afición al fútbol también ha despertado la curiosidad de los aficionados. Algunos tirarían de humor y le preguntarían "¿Por qué no es del Betis?", mientras que otros irían más allá: "¿Con quién va en el Mundial?".

Ni siquiera los más pequeños desaprovecharían la oportunidad. Un niño tiene clara su duda: "¿Si recorre todo el mundo cristiano?". Preguntas sencillas, curiosas, personales o difíciles de responder que reflejan el interés que despierta el nuevo pontífice entre quienes estos días siguen de cerca su visita a España.

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