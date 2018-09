PACMA reúne a una marea verde de miles de personas para pedir el "fin a las injusticias" contra los animales al grito de "misión abolición"

Una marea verde esperanza inunda el centro de Madrid para luchar por el futuro de los animales. El Partido Animalista a grito de "misión abolición", está harto de las becerradas y denuncia que en los eventos torturan a las crías de menos de dos años.

"Falta educación", "es horrible, no pasa en ningún otro país del mundo" o "que todavía haya gente que se divierta con el sufrimiento de los animales, además llevado al extremo", son las declaraciones de algunos de los asistentes a la concentración.

Casi al mismo tiempo, en Fuenlabrada, ataban a un toro por los cuernos y tiraban de él durante más de una hora. Esta práctica está prohibida en la comunidad de Madrid y no es la única salvajada de la semana.

Otro hecho como este, ocurrió el pasado jueves en un encierro en El Espinar, en Segovia. Los asistentes beben alcohol en el recinto y se sientan a horcajadas encima del animal. Este encierro se llenó de irregularidades, donde el equipo de laSexta también fue víctima de la ira de los espectadores.

Algunos aficionados saltaron al ruedo con gritos e insultos y cuando nuestro equipo intentaba salir, les escupieron y tuvieron que ser escoltados por la Guardia Civil.

PACMA presentó el año pasado una propuesta de ley en el congreso que incluye la abolición de la tauromaquia. "No queremos encierros, no queremos becerradas, no queremos corridas de toros, porque todo ello implica maltrato y sufrimiento para los animales", asegura Silvia Barquero, presidenta de PACMA.

No piensan rendirse, y creen que están un año más cerca de reunirse para celebrar el fin del maltrato animal.