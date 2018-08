Pacma denuncia las becerradas de San Rafael, en Segovia: "Torturados hasta la muerte, la salvajada del verano"

El Partido Animalista planta cara a las becerradas. En estos festejos se usan banderillas y estoques para castigar y matar a crías que en la mayoría de ocasiones aún no han sido destetadas, no miden más que un mastín y se mueven con torpeza al no tener desarrollado el sistema psicomotor.

Pacma ha documentado y denunciado, a través de un vídeo, una becerrada en San Rafael, perteneciente a El Espinar, Segovia. En él puede verse como los vecinos, entre risas y alcohol, amedrentan, reducen, banderillean, apuñalan y acaban con la vida de animales de entre uno y dos años.