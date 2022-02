Ha sido un fin de semana negro en la Comunidad de Madrid. Dos jóvenes de 15 y 25 años han muerto y otros tres han resultado heridos de gravedad en cinco agresiones, todas ellas con machetes, de las que tres han ocurrido en Madrid en un espacio de apenas una hora y dos en la localidad de Parla de forma casi simultánea.

En el crimen que se produjo frente a una discoteca de la céntrica calle Atocha, la investigación ha avanzado rápido ya que en la zona hay numerosas cámaras de seguridad y, según ha podido saber laSexta, los investigadores esperan tener pronto a un detenido.

Todo comenzó con una reyerta entre miembros y simpatizantes de los Dominican Don't Play (DDP) y los Trinitarios, las bandas latinas con más integrantes en la actualidad en la Comunidad de Madrid.

Los Trinitarios ya están haciendo homenajes al fallecido, Jaime G., que podría ser simpatizante no miembro de esta banda y los agentes creen que los agresores son miembros de la pandilla rival, los DDP.

No obstante, las pesquisas apuntan a que la víctima no estaba involucrado en el meollo de la pelea que se generó a las puertas de la discoteca entre ocho personas. Al parecer, Jaime no pudo esquivar la puñalada en el corazón y falleció casi en el acto.

Respecto al asesinato de Usera, ya hay dos detenidos y se espera que en las próximas horas haya un tercero. La gravedad de lo sucedido ha proviocado que esta mañana, el jefe superior de Policía de Madrid se haya reunido con los responsables de las comisarías de Parla, Arganzuela, Latina, Fuencarral, Puente de Vallecas, Tetuán, Ciudad Lineal y Usera y con la Brigada de Seguridad Ciudadana para reforzar el plan contra bandas que estaba en marcha desde el pasado mes de diciembre.

Se trata de reforzar la presencia policial en los lugares de reunión de estas bandas y hacer identificaciones selectivas. Para ello, se destinará personal de las comisarías implicadas exclusivamente a este trabajo.