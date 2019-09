El juez de menores ha acordado el internamiento en un centro de menores de las dos chicas de 14 años que golpearon a otra menor de la misma edad a la salida del instituto Francisco de Quevedo de Madrid.

El magistrado ha adoptado esta medida a instancias de la Fiscalía, que ha solicitado la medida cautelar de internamiento semiabierto con alejamiento y prohibición de acercarse a la víctima o de comunicarse con ella, según han informado fuentes fiscales.

De acuerdo con esta medida cautelar, las menores estarán internadas en un centro de menores sin poder acudir a dormir a sus domicilios, si bien podrán salir del centro bajo custodia siempre que reciban la autorización pertinente.

Las menores fueron arrestadas el pasado lunes después de conocerse el vídeo de la agresión. Otra menor también fue identificada por la Policía Nacional por su relación con la difusión del mismo.

En las imágenes de la pelea se ve como una joven se pone encima de la víctima, la agarra, la tira al suelo y comienza a golpearla mientras que alrededor hay un grupo de chavales haciendo un círculo. Sin embargo, como cuenta uno de los testigos a laSexta, "nadie se metió a separar, solo existía la pelea". Y añade: "Yo no quise meterme porque no querían que me golpearan ni tener problemas".