La oferta de trabajo a un profesor que indigna a las redes sociales: "Seguro que por Ponferrada encuentras poco (trabajo), algo es algo"

Alberto Ramos es profesor de inglés y ha compartido a través de las redes sociales la oferta de trabajo que le hicieron: 3 euros la hora por dar clases particulares a niños de seis, nueve y 12 años.

En la conversación, su interlocutor le ofrece dar clases de inglés, "aunque a lo mejor también de otras asignaturas" a sus hijos. "Serían cuatro horas a la semana, dos los lunes y dos los jueves", añade.

"Te puedo ofrecer 3 euros/hora, sé que no es mucho pero bueno, como no estás en otra cosa y seguro que por Ponferrada encuentras poco, algo es algo", concluye el mensaje.

El mensaje ha corrido como la pólvora por las redes sociales y las críticas, por parte de los internautas, no han tardado en llegar. "Sé que no es mucho, pero como no estás haciendo nada, supongo que te conformarás con el cuenco de arroz que te ofrezco. MUY FAN", reza uno de los comentarios.