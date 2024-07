No hay San Fermín sin encierros. Pero no hace falta correrlos, pues hay muchas otras actividades en su programa. De todos modo, hay quien se decanta por correrlos. Pero no todo el mundo puede hacerlo. Hay unas normas. Primero de todo ser mayor de edad y hacerlo de forma responsable y respetando siempre las indicaciones de la policía y los pastores, cumpliendo las normas.