Ocho años pagando una depuradora inexistente: Canfranc y un centenar de pueblos de Aragón denuncian el dineral gastado para nada

Canfranc es conocida por su imponente estación internacional de ferrocarril y por sus espectaculares paisajes. Lo que no se conoce de este pequeño pueblo del pirineo de Huesca es su depuradora, porque no tiene.

No obstante, llevan pagando desde 2009 para que el gobierno aragonés, junto a una empresa privada, les construya una. El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, explica que ahora se encuentran "en una situación en la que no hay dinero y no hay depuradoras".

Han tenido que hacer frente a un triple pago incomprensible: el impuesto por la depuradora que esperan, el canon a la Confederación Hidrográfica del Ebro por los vertidos al río y ahora una multa de esa Confederación porque ni les han empezado la depuradora. "Estás pagando por tres sitios y, como se puede comprobar, no hay ninguna obra. Ni ha empezado, ni hay proyectos en el Ayuntamiento", añade Sánchez.

De un total de 200 depuradoras previstas en el 'Plan Pirineos', sólo se han hecho 21 y de los 143 millones ya gastados en este plan, apenas 16 han ido a financiar depuradoras.

Desde la Plataforma de Vecinos de Aínsa, Pilar Fumanal, destaca que tienen que protestar "al pagar por depurar y no se depura".

La mayor parte de los fondos que aportó el ministerio de Agricultura se dedicaron a otras actividades poco relacionadas con la depuración. Un despropósito, según la actual directora del Instituto Aragonés del Agua. "El gobierno aragonés y el ministerio, en lugar de reconocer su equivocación, siguieron aprobando la programación de otras inversiones", asegura.

Pero las explicaciones no convencen en Villanúa, también en el pirineo oscense. Allí tampoco tienen su planta. Luis Terrén, alcalde del municipio, lamenta que sea "un auténtico cachondeo" y que "se echen las culpas unos a otros sin resolver el problema" Añade que "con el dinero recaudado desde 2009, ya estaría la depuradora prácticamente financiada".

Mientras esperan la depuradora por la que llevan ocho años pagando, las aguas residuales de Villanúa se siguen vertiendo al río Aragón. Ahora, tendrán que pagar una multa por dañar el río a los mismos que han forzado esta situación.