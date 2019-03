Unas cuevas construidas por el alcalde dividen a los vecinos de Navalcarnero

El suelo de Navalcarnero esconde un polémico proyecto: el ayuntamiento pretende construir galerías horadadas. Similares a las que existen en el pueblo desde hace siglos. Las obras han dividido a los vecinos.

El alcalde sostiene que la obra sería un gran atractivo turístico, pero lo cierto es que las excavaciones están teniendo consecuencias en algunos edificios particulares.

Algunos vecinos denuncian que las obras están acusando importantes desperfectos en las viviendas en algunos casos las grietas llegan a cruzar todo el salón.

La oposición denuncia que las obras no cuentan con los requisitos mínimos legales. "Nos encontramos con que no hay ninguna licencia, con que no hay ningún proyecto y con que se han desviado fondos de otros proyectos", ha dicho José Luis Adel, Portavoz del PSOE en Navalcarnero.

De momento las obras están paradas. Ahora la comunidad investiga si las obras han podido dañar también el patrimonio histórico de la zona.