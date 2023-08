El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha cargado contra las personas transexuales afirmando en una catequesis durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que "nadie nace en un cuerpo equivocado" porque "Dios no se equivoca". Lo ha pronunciado este jueves en una de las charlas doctrinales celebradas en este evento mundial en Lisboa y al que han acudido miles de jóvenes.

A la catequesis, titulada "Ecología integral", asistían unos doscientos jóvenes, aunque, debido a la limitación del vídeo de directo de las jornadas, podría haber más. En ella, Munilla ha lanzado proclamas contra el colectivo trans: "La ecología tiene que comenzar por el respeto hacia nosotros mismos, Dios nos ha creado bien, Dios no se equivoca, nadie nace en un cuerpo equivocado", subrayó Munilla, este miércoles, en una de las catequesis que impartieron obispos españoles a grupos de jóvenes en distintas ubicaciones de Portugal.

El obispo español, que no es la primera vez que pronuncia soflamas sobre la supuesta "ideología de género" y semejantes al discurso de Vox, arranca la catequesis criticando el aborto y a organizaciones ecologistas, esgrimiendo que la ecología, si no es integral, "no es cristiana", es "ideología": "Hay ecología de quien pone incluso en riesgo su vida defendiendo a las ballenas al mismo tiempo que defiende el aborto", espetó, en lo que él consideró una contradicción.

Una contradicción que deja patente "una ideología", según sus palabras. Munilla ha criticado que el ecologismo "denuncia los transgénicos, pero "al mismo tiempo" defiende "el transgénero, que uno pueda cambiar de repente de ser hombre a ser mujer".

También le parecen mal los carritos de perros

Pero, en la media hora que ha durado la charla aleccionadora, en la que dedicó más tiempo el sacerdote ha tenido también críticas para el animalismo y para la investigación de la vida en otros planetas.

Según ha precisado, "una cosa es tener respeto a los animales" y otra cosa es decir que "tienen derechos". En este sentido, también ha criticado cómo en la actualidad se ven por las calles "carritos" que parecen de bebé pero que llevan "un perro". "Que dejen al perro ser perro, es un drama la existencia de 'perrhijos'", ha lamentado.

Entre otros asuntos, el obispo también ha rechazado que la gente "se empastille" contra la fecundidad y, por otro lado, ha advertido del problema del "consumismo", precisando que el asunto "no solo está en cómo reciclar el plástico" sino en la falta de "austeridad".

El sacerdoteobispo de Palencia desde 2006 a 2009 y de San Sebastián desde 2009 a 2021