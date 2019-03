El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que la cifra de muertos en el accidente de un tren Alvia que cubre la ruta entre Madrid y Ferrol y que ha descarrilado en las proximidades de Santiago de Compostela baje de 35 personas.



"No creemos que la cifra de muertos baje de 35 muertos", ha señalado el presidente gallego, que ha aclarado que no hay una cifra oficial de fallecidos y se trata de datos provisionales.



Además, Feijóo ha explicado que hay un vagón totalmente triturado al que todavía no han podido acceder los servicios de emergencias, por lo que el número de víctimas podría aumentar.



"Cuando podamos identificar a los fallecidos lo haremos, ahora hay un gran operativo trabajando y lamentablemente se está acabando con el recuento de los fallecidos, la escena es muy impactante, dantesca", ha relatado el presidente de la Xunta, que ha indicado que los cadáveres están sobre las vías a la espera de que el juez de guardia ordene el levantamiento de los cuerpos.



Sobre las causas del accidente, el presidente gallego ha evitado hacer conjeturas y ha recordado que es demasiado pronto para avanzar cualquier hipótesis.