Un viaje desesperado entre Marruecos y Andalucía, la ruta más común de los migrantes para llegar a España

Más de 180 migrantes conseguieron atravesar a la carrera, y sin saltar ni forzar la verja, el paso fronterizo del Tarajal, en Ceuta. "Fue un doble fallo, por un lado nosotros no tener recursos humanos necesarios y por otro lado, desde Marruecos no han contenido y no han estado atentos a esas informaciones para alertarles de que se iba a producir ese salto masivo", explica Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.

Con gritos de victoria celebraban su llegada al CETI un día antes de una espectacular persecución de la Guardia Civil para detener a un hombre que intentaba llevar a la costa de Algeciras a dos migrantes en esta moto acuática.

Porque ahora, la forma más común de entrar en España es a través de nuestras costas. "Son muy peligrosas porque cualquier golpe de mar puede hacerlas volcar y provocar víctimas mortales", Rosa Otero, Departamento de comunicación de ACNUR.

La ruta entre Marruecos y el este de Andalucía es la que mayor movimiento registra, ya que más de 5.300 personas han entrado por las costas de Granada, Málaga y Almería. Algo menos por la ruta occidental.

Más de 2.500 personas han conseguido viajar desde Marruecos hasta Cádiz para atravesar nuestras fronteras, y unas 270 han entrado en España desde Argelia a través de Murcia y la Comunidad Valenciana. Un repunte que se ve favorecido por las buenas condiciones climatológicas.

"Prevemos que durante este verano se incremente frente a meses anteriores el número de llegadas", añade Otero. Por eso, Bruselas ya ha ofrecido refuerzos a España para frenar el contrabando y tráfico de personas. Sin embargo, las organizaciones recuerdan que para poner fin a esto es importante crear vías legales alternativas.