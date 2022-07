USO y Sitcpla, sindicatos que representan a los tripulantes de cabina de Ryanair, tras consultar a los trabajadores, han convocado una nueva huelga en la aerolínea desde el próximo 8 de agosto y hasta el 7 de enero de 2023, ambos incluidos.

La nueva huelga consta de jornadas de paros de 24 horas, de lunes a jueves, semanalmente. Los sindicatos señalan que Ryanair "no ha mostrado el más mínimo intento de acercamiento" con ellos, sino que "ha manifestado públicamente su negativa a entablar cualquier diálogo con los representantes elegidos por sus tripulantes", según han indicado en una nota de prensa.

Por ello, se han visto "obligados" a continuar con la huelga y convocar nuevas jornadas. Esta nueva convocatoria de huelga en Ryanair responde a las reivindicaciones de los trabajadores sobre la aplicación de los mínimos estatutarios de la legislación española en materia laboral y sindical a todos los tripulantes de cabina que prestan sus servicios en los aviones de Ryanair y en las diez bases españolas.

Las demandas de los trabajadores

Esto se traduce en la aplicación de los derechos laborales básicos, que no pueden suponer objeto de negociación:

- Reclaman sus 22 días laborables de vacaciones anuales.

- Los 14 festivos legalmente establecidos.

- El cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales.

- La concesión de los derechos de guarda legal, concreción y reducción de jornada.

- El abono de los niveles salariales previos a la pandemia, tal y como la Audiencia Nacional ya falló en su sentencia.

- El fin de la contratación de trabajadores a través de cesión ilegal de empleados, también condenado por la Audiencia Nacional.

- El respeto al legítimo ejercicio del derecho a huelga por parte de los trabajadores.

Además de los derechos básicos de cualquier trabajador, también reclaman la readmisión inmediata de los 11 trabajadores despedidos durante las anteriores convocatorias de los meses de junio y julio por secundar la huelga, considerada un derecho constitucional.

En este sentido, exigen la paralización y archivo de todos los expedientes sancionadores abiertos a aproximadamente unos 100 trabajadores con motivo de los paros anteriores. En definitiva, el último de los derechos básicos de los trabajadores que les están negando, el derecho a huelga.

Derechos de reclamación de los viajeros ante esta situación

Los viajeros afectados, es decir, que sus vuelos se cancelen, por la nueva huelga de Ryanair tienen derecho a reclamar la devolución de su billete, cuyo importe deberán recibir en un plazo máximo de siete días.

Respecto a la devolución del importe existen algunas excepciones, recogidas en la normativa europea: la aerolínea no tiene que abonar compensaciones si avisa a los pasajeros con al menos dos semanas de antelación o bien con una antelación de entre dos semanas y siete días si les ofrece un transporte alternativo que permita salir no más de dos horas antes de lo previsto y llegar con menos de cuatro horas de retraso al destino final.

Si la aerolínea informa de la cancelación con menos de siete días de antelación, no tiene en el caso de que ofrezca a los viajeros otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso.

Por otro lado, la empresa puede reducir las compensaciones en un 50% si ofrece un transporte alternativo. Eso sí, cumpliendo las siguientes premisas: con una diferencia en la hora de llegada no superior a dos horas en el caso de vuelos de 1.500 km o menos; no superior a tres horas, para los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 km y para otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 km; y no superior a cuatro horas para los demás vuelos.