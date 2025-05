La nueva 'estafa royal': usan la imagen del rey Felipe VI para animar a invertir en criptomonedas

Recientemente, se ha descubierto una nueva estafa digital que utiliza la identidad del rey Felipe VI para promover inversiones en criptomonedas. Los ciberdelincuentes crearon una entrevista falsa, supuestamente publicada en 'El Mundo', en la que el monarca aparece recomendando una plataforma de inversión llamada 'Immediate Nextgen'. Este engaño promete ganancias diarias de 2.000 euros con una inversión inicial de 250 euros. La estafa utiliza citas inventadas del rey para atraer a las víctimas, quienes al hacer clic en el enlace proporcionado, exponen sus datos personales. Anteriormente, la princesa Leonor también fue víctima de una estafa similar, utilizando inteligencia artificial para suplantar su identidad y prometer grandes sumas de dinero. Estas estafas destacan la vulnerabilidad de las figuras públicas ante el fraude digital.

Este martes hemos conocido una nueva estafa, de esas que se aprovechan de la usurpación y suplantación de la identidad digital. En este caso, una estafa que convierte al rey Felipe VI en un 'criptobro' que anima al resto de la sociedad a invertir en criptomonedas.

Concretamente, los cibercriminales utilizaron la imagen del monarca en una entrevista falsa, supuestamente publicada en el diario 'El Mundo', con la que se buscaba promocionar distintas plataformas de inversión usando este titular fake: "El Gobierno, bajo el liderazgo del rey Felipe VI, ha puesto en marcha una innovadora plataforma al alcance de todos". Y no ha sido el único miembro de la familia real al que le han robado la identidad para sacar un beneficio económico. Hace solo unos meses, le tocaba a su hija y heredera, la princesa Leonor.

En el caso de Felipe VI, los estafadores han aprovechado la trascendencia de su imagen para engañar a los usuarios, dando a entender que el propio rey de España confía usa una plataforma de inversión que, además, es nueva y poco conocida por el momento.

"El rey Felipe VI reveló que una plataforma, llamada 'Immediate Nextgen', permite a todos invertir 250 euros y ganar 2.000 euros al día", se podía leer en la falsa entrevista que, incluso, explicaba los beneficios de "hacer pequeñas inversiones a cambio de mucho dinero". "Sí, no has oído mal: ¡En un día!".

A la utilización de la imagen y la reputación del rey, se une que los ciberdelincuentes no dudaron en citarle, atribuyendo al monarca siempre declaraciones inventadas, del tipo: "Es muy sencillo. 'Immediate Nextgen' está conectado a una red internacional".

Pero la realidad nos demuestra que todo es una estafa basada en la inversión en criptomonedas. Detrás de esta entrevista motivadora hay una web fraudulenta cuyo objetivo es que los usuarios acaben pinchando en un enlace. Es todo lo que necesitan para hacerse con los datos personales y confidenciales de una persona.

Y, como decíamos, no es la primera vez que los ciberdelincuentes usan la imagen de un miembro de la Casa Real para cometer fraudes. Hace solo unos meses, utilizaban la tecnología de inteligencia artificial para suplantar a la princesa Leonor. Con frases como: "Soy la princesa Leonor. El tiempo de registro es solo de 24 horas" o "Si no lo has recibido, haz clic en el enlace" prometía grandes cantidades de dinero, de hasta un millón de euros, a cambio de pagar antes de una pequeña tasa.

En definitiva, 'estafas royal', donde lo único real es el engaño.