Así puedes evitar convertirte en una víctima de estafa vacacional: "Lo primero es no pinchar en un link"

La periodista de La Roca Paula López ha explicado en La Roca cómo podemos evitar convertirnos en víctima de estafa vacacional. "Lo primero es no pinchar en un link, pero si ya lo hemos pinchado, hay cosas en las que nos podemos fijar, como que un hotel nunca te va a contactar únicamente por correo electrónico. Si tiene algo importante que decirte, lo más probable es que te llame", ha señalado.

En este sentido, la periodista ha indicado que "en las webs que suplantan, muchas veces el membrete o el logo no es idéntico, y tienen faltas de ortografías", aunque ha apostillado que "están mejorando mucho con la inteligencia artificial". Así, López ha recomendado "no pinchar ningún enlace fuera de la web o plataforma oficial". "No nos tiene que redirigir a ningún lado", ha afirmado, tras lo que ha subrayado que no hay que tener "prisas" a la hora de reservar, porque los estafadores se aprovechan de eso.