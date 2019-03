"No estás sola", las víctimas de violaciones pierden el miedo a denunciar gracias a las movilizaciones

La unión nos hace fuertes. Miles de personas han salido a la calle con un mismo mensaje, el "yo sí te creo" a la víctima de 'la Manada' que ha quitado parte del miedo a denunciar que paralizaba a las víctimas de agresiones sexuales.

Así lo creen las asociaciones de mujeres. Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Themis cree que "el no estás sola y el somos tu manada han dado fuerza a muchas víctimas que hasta ahora se ocultaban".

No piensan que haya más violaciones que antes, si no que ahora se cuentan. En el primer trimestre del año han aumentado las denuncias de agresiones sexuales con penetración un 28,4%, superando las 370. Esto supone que haya cuatro al día entre enero y marzo.

Esto fue antes de conocer la sentencia de 'La Manada', que salío en abril, pero lo cierto es que este caso ha llenado de rabia las calles desde el minuto uno.

Las mujeres están más concienciadas, también por protocolos que se han puesto en marcha pidiendo que las víctimas "no callen". Los expertos hacen hincapié, además, en que hace falta educación afectiva sexual para los jóvenes porque lo "que estamos viendo es una educación a través de películas pornográficas que es lo que trasladan a sus relaciones", según Amalia Fernández. Piden que se enseñe dónde están los límites y que no es no, por si alguien aún no lo sabe.