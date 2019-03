Nila denuncia el secuestro de su hijo de 7 años por parte de su expareja

Nila no se separa ni un minuto de la fotografía de Leo. Es una madre desesperada que lleva dos meses sin noticias de su hijo. "Estoy desesperada porque no se nada de mi hijo. No se cómo está, él nunca se ha separado de mí", explica Nila Jaro.

El pasado 14 de marzo Nila denunció ante la policía que su expareja tenía secuestrado a su hijo. Teme que el padre intente volver a Bolivia con el pequeño, por eso ha pedido al consulado de su país que no emita ningún pasaporte para el niño. "Se me viene el mundo encima, esto no se lo deseo a nada", dice Nila angustiada.

La pista de Leo se perdió a la entrada del colegio, cuando se lo llevaron a la fuerza. Un juzgado de Denia ha dictado una orden de búsqueda y captura para intentar localizar al padre. Mientras espera noticias suyas, Nila ha comenzado a repartir carteles con la foto de su hijo por toda Denia.