Multitudinaria concentración de repulsa tras el presunto asesinato de una mujer por su pareja en Pontevedra

Cientos de personas se han concentrado en Pontesampaio, Pontevedra, ante la vivienda en la que residía la vecina de 38 años que murió acuchillada presuntamente por su expareja, de 34, que ha ingresado ya en la prisión de A Lama.



Tras la lectura de un comunicado de condena y de guardarse dos minutos de silencio, los asistentes a este acto le han gritado "asesino" y han clamado "Justicia". Durante la concentración, organizada por los colectivos sociales y vecinales de Pontesampaio, una vecina y amiga de la víctima ha expresado su "rabia" por lo que ha calificado como "un asesinato, no violencia de género".



En su intervención ha expresado su condena hacia "todos y cada uno de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas", así como su "repulsa por esta lacra que asedia a la sociedad". En la declaración ha incidido en hacer saber a las víctimas que "no están solas y pueden acudir a los recursos públicos", aunque también se ha dirigido a "su entorno" para que "denuncien" si ellas no pueden.