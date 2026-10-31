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Una mujer muerta y otra herida tras ser atropelladas en Barbadás, Ourense

¿Qué ha pasado? Según ha informado la Guardia Civil de Ourense, el suceso tuvo lugar a las 13.30 horas en Barbadás. Un conductor se encontraba circulando en sentido Portugal cuando sufrió un deslumbramiento con el sol y arrolló a dos mujeres de 80 y 88 años.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Galicia. Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Galicia.EP

Atropello mortal en Bardabás. Una mujer de 88 años ha fallecido este sábado tras ser atropellada en la calle Hermida de Bentraces, en Barbadás (Ourense). El conductor de un vehículo se deslumbró con el sol y arrolló también a otra mujer.

Según ha informado la Guardia Civil de Ourense, el suceso tuvo lugar a las 13.30 horas en Barbadás. Un conductor se encontraba circulando en sentido Portugal cuando sufrió un deslumbramiento con el sol y arrolló a dos mujeres, de 80 y 88 años.

Fue un particular quien alertó del atropello al 112 Galicia, indicando que una de las heridas se encontraba más grave que la otra.

Acto seguido, Emergencias movilizó hasta el punto a miembros de la Policía local, de Protección Civil, del 061, del GES de Pereiro y de la Guardia Civil. Pese a que ambas mujeres fueron trasladadas heridas al hospital, una de ellas, la de 88 años, acabó falleciendo.

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