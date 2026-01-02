Un muerto y dos heridos graves en varios apuñalamientos en Madrid

Los detalles La víctima, de 35 años, recibió puñaladas en el cuello, la pierna y el abdomen cuando se encontraba en el distrito madrileño, según ha informado Emergencias Madrid. Se trataría del primer homicidio registrado en la Comunidad de Madrid en 2026.

Tres hombres fueron apuñalados en Madrid en dos incidentes separados en Parla y Villaverde. Uno de ellos, de 38 años, falleció tras ser herido en una pelea entre grupos de jóvenes en Villaverde, aunque la Policía descarta que se trate de una reyerta entre bandas juveniles. La víctima fue encontrada con múltiples heridas y trasladada al hospital, donde se confirmó su muerte. En Parla, dos hombres resultaron gravemente heridos en dos agresiones distintas. Un hombre de 50 años recibió seis puñaladas tras una pelea en un bar, mientras que un joven de 23 años fue encontrado herido en la calle. La Policía Nacional investiga ambos casos.

Tres hombres han sido apuñalados en la noche de este jueves en Madrid en dos agresiones diferentes en Parla y Villaverde. Uno de ellos, de 35 años, ha fallecido como consecuencia de las heridas que sufrió en una pelea entre dos grupos de jóvenes que la Policía investiga, descartando inicialmente que se deba a una reyerta entre bandas juveniles.

La víctima recibió puñaladas en el cuello, la pierna y el abdomen cuando se encontraba en el distrito madrileño de Villaverde, según ha informado Emergencias Madrid. Se trataría del primer homicidio registrado en la Comunidad de Madrid en 2026. Según ha informado la Policía, cuando llegaron los agentes encontraron al hombre con heridas de arma blanca por todo el cuerpo e iniciaron maniobras de reanimación hasta que llegaron los servicios de emergencia.

El varón, que se encontraba en la calle Moncada del citado distrito, fue trasladado al hospital 12 de Octubre y horas después se ha confirmado su fallecimiento.

Tres ataques diferentes

La Policía Nacionaly una psicóloga de SAMUR-PC asiste a los familiares de la víctima, ha detallado Emergencias Madrid.

El Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid (Summa 112) también atendió durante la noche de este jueves a dos hombres heridos de gravedad por otra agresión con arma blanca en Parla.

El primero ocurrió sobre las 19:30 horas en la calle Lope de Vega, en un bar en el que comenzó una pelea entre varias personas que continuó en la calle, donde un hombre de unos 50 años recibió seis puñaladas.

Un amigo que le acompañaba le atendió hasta que llegaron la Policía y los servicios de Emergencia, que le trasladaron grave el hospital 12 de Octubre. Dos horas después, sobre las 21:45, la Policía recibió otro aviso desde la calle Guadarrama de Parla, que está a 10 minutos andando de la primera, porque un joven de 23 años estaba herido en la calle, con heridas de arma blanca, por lo que también fue trasladado al hospital.

En el suceso ha intervenido la Policía Local de Parla y de la investigación se encarga la Policía Nacional.

