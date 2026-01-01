Elena, Coral, Erik y María, los primeros bebés nacidos en 2026 en España casi a la vez que sonaban las campanadas

Coral, una de las primeras bebés nacidas en España en 2026

En España, los primeros bebés de 2026 nacieron al compás de las campanadas de año nuevo en distintos hospitales del país. Elena fue la primera, nacida en Huesca, seguida de Coral en Ourense. Erik y María también llegaron a las 00:00 en Ciudad Real. Poco después, a las 00:01, nació Cloe en Huelva, y Nel a las 00:04 en Santander. Eleanor Sofía fue la primera en la Comunitat Valenciana a las 00:06. En Murcia, Hajar nació a las 00:20, mientras que Ailany fue la primera en Euskadi. En Cataluña, Ander nació a las 00:38, y Santiago fue el primero en Madrid. Paulina llegó a las 01:11 en Logroño, y Salomé fue la primera en Navarra a las 02:23.

Elena, Coral, Erik y María. Ellos son los primeros bebés nacidos en España en 2026 en diferentes hospitales del país. Los cuatro, a las 00:00, al compás de las campanadas que daban la bienvenida a este año nuevo.

La primera ha sido Elena, que ha llegado al mundo segundos después de las 00:00 en Huesca, en el Hospital de Barbastro. La pequeña ha pesado 3.250 gramos y mide 48,1 centímetros, según ha informado el Gobierno de Aragón.

Casi a la vez, a unos 900 kilómetros, ha nacido Coral en Ourense. Tal y como ha dicho el Sergas, el nacimiento tuvo lugar en el Complexo Hospitalario Universitario de la provincia gallega. La niña pesó 2.900 gramos.

Erik y María, por su parte, han llegado al mundo a las 00:00. El primero nació en el Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real; la segunda, también en dicha provincia, en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Pasadas las uvas, a las 00:01, ha nacido Cloe en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. A las 00:04 ha llegado al mundo Nel, en el Hospital Valdecilla, en Santander. Eleanor Sofía, a las 00:06, es la primera bebé en nacer en la red de hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, concretamente en el Hospital Universitario de Castellón.

A las 00:20 ha nacido Hajar, el primer bebé de la Región de Murcia nacido en el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. En Euskadi, la primera en llegar al mundo ha sido Ailany en el Hospital de Basurto, en Vizcaya.

En Asturias, el primer bebé ha sido Mía, mientras que en Cataluña dicho honor corresponde a Ander, nacido a las 00:38. En la Comunidad de Madrid, el primer bebé nacido en 2026 se llama Santiago y nació pasadas las 01:10.

Un minuto después ha llegado al mundo Paulina en el Hospital San Pedro de Logroño. La niña, que ha nacido por cesárea, ha pesado 2,9 kilos y ha medido 48 centímetros. Ambos, madre e hija, "se encuentran bien", ha informado el Gobierno riojano.

En la cercana Navarra, una niña que se llamará Salomé ha sido la primera persona que ha nacido en 2026 en sus hospitales públicos. El alumbramiento ha ocurrido a las 02:.23 horas en el Área Materno Infantil del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

