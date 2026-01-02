Ahora

Localizan el cadáver del recién nacido al que su madre arrojó a la basura en Majadahonda: la joven ha sido detenida

El contexto El cadáver del bebé estaba siendo buscado desde la tarde del pasado 31 de diciembre tras la detención de la madre, de 18 años, en un hospital situado en el mencionado municipio. Fue encontrado en un vertedero.

El cadáver del recién nacido del que su madre se desprendió arrojándolo a un contenedor de basura en la localidad madrileña de Majadahonda tras haber dado a luz ha sido localizado en el vertedero municipal, según ha anunciado la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

El cadáver del bebé estaba siendo buscado desde la tarde del pasado 31 de diciembre tras la detención de la madre, de 18 años, en un hospital situado en el mencionado municipio.

Según ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en una rueda de prensa ofrecida tras acudir al lugar del incendio en el que han fallecido tres personas en el distrito de Carabanchel, la madre fue detenida en el hospital, al que acudió con signos evidentes de haber dado a luz y confesó que se había desprendido del bebé.

En ese momento, ha añadido el delegado, se activó la búsqueda del recién nacido y se paralizó la retirada de basuras en ese entorno para tratar de encontrar los restos del recién nacido. Posteriormente, encontraron el cuerpo sin vida en el vertedero municipal.

Una vez localizado, los agentes están a la espera de la autopsia para saber si nació muerto por un aborto o si fue arrojado al contenedor con vida. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

