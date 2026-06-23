Mueren tres personas, entre ellas un policía, en un tiroteo en la ciudad canadiense de Montreal

Los detalles La Policía de Montreal ha indicado que las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque. Otra agente, que había sido trasladada en estado crítico, se encuentra estable.

En Montreal, un tiroteo en el barrio de Côte-des-Neiges dejó tres muertos, incluido un agente de policía, un civil y el atacante. La Policía de Montreal, liderada por Fady Dagher, confirmó que la amenaza fue neutralizada y no se busca a más sospechosos. El incidente ocurrió en el hotel Hilton Garden Inn, donde los agentes fueron recibidos a tiros. La operación policial llevó al cierre de calles y a que los residentes se refugiaran en sus casas. La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, y la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, expresaron su conmoción y condolencias. Las autoridades no han revelado la identidad del atacante ni sus motivos.

Tres personas han muerto, entre ellas un agente de policía, en un tiroteo registrado en el barrio de Côte-des-Neiges, en la ciudad canadiense de Montreal, que obligó a las autoridades a solicitar a los residentes a que se refugiaran en sus casas, según han informado las autoridades locales.

La Policía de Montreal ha indicado que las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque. Otra agente, que había sido trasladada en estado crítico, se encuentra estable, según ha explicado el jefe de la Policía de la ciudad, Fady Dagher, quien ha asegurado que la "amenaza inmediata" fue neutralizada y que no se busca a ningún otro sospechoso.

Dagher ha precisado además que, aunque en los primeros momentos algunos agentes en el lugar hablaron de la búsqueda de un posible segundo sospechoso, las autoridades confirmaron después que había solo una persona implicada en el tiroteo.

Según han explicado las autoridades, los agentes de Policía acudieron hacia las 11:35 hora local (15:35 GMT) al hotel Hilton Garden Inn después de recibir una llamada de emergencia. Dagher ha señpalado que, al llegar al lugar, fueron recibidos a tiros.

La operación policial provocó el cierre de calles y las autoridades pidieron a los vecinos que permanecieran en el interior de sus viviendas, cerraran las puertas y se alejaran de las ventanas. La orden de refugio fue levantada horas después, una vez que la Policía indicó que la amenaza inmediata para la población ya no existía.

El jefe de la Policía de Montreal ha calificado lo ocurrido de "tragedia" y "pesadilla" y ha elogiado el trabajo de los agentes, de quienes ha dicho que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber.

La primera ministra de la provincia de Quebec, Christine Fréchette, se ha declarado "profundamente conmocionada" por los hechos y ha afirmado que actos de este tipo "no tienen cabida" en la provincia.

La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, ha expresado sus condolencias a la familia, los amigos y los compañeros del policía fallecido. Las autoridades canadienses no han revelado ni la identidad del atacante ni los posibles motivos del tiroteo.

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