Muere un surfista de 63 años en una playa de Oia, Pontevedra

¿Qué ha pasado? Tal y como ha confirmado el 112 Galicia en su boletín informativo, recibieron el primer aviso por este suceso alrededor de las 11.30 horas, cuando un particular alertó de que había una persona desmayada en el agua, al lado de la playa de Portosenín.

Con la llegada del buen tiempo y la temporada de baño, aumentan los riesgos de ahogamientos y accidentes en el mar. Este sábado, un surfista extranjero de 63 años ha fallecido en una playa de Oia, Pontevedra, tras desvanecerse en el agua. Otros surfistas lo sacaron del mar, y se recibió un aviso al 112 Galicia alrededor de las 11.30 horas. Emergencias contactó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que envió un helicóptero medicalizado. A pesar de los esfuerzos de reanimación, se confirmó su fallecimiento en la ambulancia. Las causas del fallecimiento aún se desconocen.

Con el buen tiempo llega la temporada de baño, pero también el peligro de ahogamientos y accidentes en el mar. Un surfista extranjero de 63 años ha fallecido en la mañana de este sábado en una playa de Oia (Pontevedra) tras desvanecerse en el agua. El varón fue sacado del mar por otros surfistas que se encontraban en la zona.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia en su boletín informativo, recibieron el primer aviso por este suceso alrededor de las 11.30 horas, cuando un particular alertó de que había una persona desmayada en el agua, al lado de la playa de Portosenín.

A continuación, Emergencias informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudió hasta la zona con el helicóptero medicalizado con base en Ourense. También se movilizó al Grupo Acuático del GES da Guarda y a la Guarda Civil.

Finalmente, la persona fue rescatada del agua por otros surfistas. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencias, que le realizaron la reanimación cardiopulmonar, se confirmó su fallecimiento en la ambulancia.

Según ha detallado el 061, se trata de un varón extranjero de 63 años de edad. Por el momento, se desconocen las causas de la muerte.

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