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Defensa lo confirma

Muere un militar durante un salto paracaidista nocturno en Huesca

Los detalles Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, ingresó en el Ejército de Tierra en 2018 y ha participado en misiones en el extranjero en Irak y en territorio nacional.

Imagen de archivo de soldados de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra durante un ejercicio Imagen de archivo de soldados de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra durante un ejercicioAgencia EFE
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Un militar de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas ha muerto esta noche durante unos ejercicios de salto paracaidista en Huesca, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Defensa.

Se trata del cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, que ingresó en el Ejército de Tierra en 2018 y ha participado en misiones en el extranjero en Irak, y en territorio nacional.

Por ello, había sido condecorado con las medallas Conmemorativas de la Operación Balmis y de la DANA y se encontraba en posesión de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

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