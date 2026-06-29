Muere un militar durante un salto paracaidista nocturno en Huesca

Imagen de archivo de soldados de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra durante un ejercicio

Los detalles Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, ingresó en el Ejército de Tierra en 2018 y ha participado en misiones en el extranjero en Irak y en territorio nacional.

El cabo Edgar Mallo Baena, miembro del Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, falleció durante ejercicios de salto paracaidista en Huesca, según informó el Ministerio de Defensa. Ingresó en el Ejército de Tierra en 2018 y participó en misiones en Irak y en España. Su labor le valió las medallas Conmemorativas de la Operación Balmis y de la DANA, además de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco. Su muerte representa una pérdida significativa para sus compañeros y para las Fuerzas Armadas, que lamentan profundamente su fallecimiento.

Un militar de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas ha muerto esta noche durante unos ejercicios de salto paracaidista en Huesca, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Defensa.

Se trata del cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, que ingresó en el Ejército de Tierra en 2018 y ha participado en misiones en el extranjero en Irak, y en territorio nacional.

Por ello, había sido condecorado con las medallas Conmemorativas de la Operación Balmis y de la DANA y se encontraba en posesión de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

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