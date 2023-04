Mark Sheehan, guitarrista del grupo irlandés 'The Script', ha muerto este viernes en un hospital a la edad de 46 años, según informó el grupo en las redes sociales.

"Nuestro amado esposo, padre, hermano, miembro de la banda y amigo Mark Sheehan, falleció hoy en el hospital después de una breve enfermedad", indica la publicación de la banda. De acuerdo con el mencionado texto, sus familiares piden a los seguidores que "respeten su privacidad en este trágico momento".

Mark Sheehan fundó 'The Script' en 2001 junto al líder y vocalista Danny O'Donoghue y el batería Glen Power. Algunas de sus canciones más conocidas son 'Hall of Fame', 'Breakeven' y 'The Man Who Can't Be Moved'. Sheehan estaba casado y tenía tres hijos.