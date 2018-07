Muere envenenado 'Kaos', el perro que se convirtió en héroe tras salvar vidas en un terremoto en Italia

El cuerpo sin vida de 'Kaos' fue encontrado por su dueño Fabiano Ettore el pasado sábado en el jardín de su casa en Italia tras haber sido víctima de un envenenamiento. "No tengo palabras, no puedo entender un acto tan terrible. Estuvo vivo hasta, por lo menos, las dos de la mañana, porque le escuché ladrar", decía Ettore a 'The Guardian'.

Las asociaciones animalistas se han unido a la denuncia, recordando que el autor del crimen "ha matado a un héroe que, junto al resto de los equipos de rescate, cavó con sus cuatro patas durante unos hechos dramáticos para encontrar supervivientes de una masacre". Y recuerda: "Kaos salvó a humanos, y estos mismos humanos son los que le han envenenado".

La Policía italiana ha abierto una investigación para esclarecer la muerte del animal, del que su dueño se despedía con un emotivo mensaje: "Continúa tu trabajo ahí arriba y sigue buscando a desaparecidos, corre, amigo mío, corre y no te detengas, algún día nos abrazaremos de nuevo".