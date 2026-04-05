¿Arte o maltrato? Muere un elefante en India después de ser pintado de rosa para una sesión de fotos

Los detalles Chanchal tenía 65 años y falleció un mes después de la sesión de fotos. La fotógrafa fue muy criticada por las imágenes y tuvo que explicar en sus redes sociales que el proceso de pintura fue breve y que se retiró minutos después de finalizar la sesión.

Chanchal, un elefante pintado de rosa por una fotógrafa rusa en India, ha muerto un mes después de la sesión de fotos, generando dudas sobre un posible maltrato. La fotógrafa defendió que la pintura fue breve y retirada rápidamente, argumentando que su intención era documentar una realidad existente en Rajastán. Sin embargo, la muerte del elefante de 65 años ha llevado a las autoridades a investigar. Este caso refleja prácticas poco éticas y una falta de respeto hacia los animales, ya que las tinturas pueden causar alergias, estrés y una humanización excesiva que ignora sus necesidades naturales.

La delgada línea entre el arte y el maltrato animal está siendo objeto de debate en los últimos días. Chanchal, un elefante que una fotógrafa rusa pintó de rosa para una sesión de fotos en India, ha muerto solo un mes después de la sesión. Ahora la duda es si el animal fue maltratado antes de morir.

Porque ese espectáculo visual fue a costa del bienestar animal. En el momento de las imágenes, la fotógrafa fue criticada y tuvo que explicar en sus redes sociales que el proceso de pintura fue breve y que se retiró minutos después de finalizar la sesión: "Mi única intención era reflejar y documentar una realidad que ya existe en Rajastán".

Aunque la realidad es que un mes después de las fotos, la elefante de 65 años ha fallecido. Las autoridades están investigando si pudo haber algún tipo de maltrato. Porque los animales no son lienzos. No son moda. No son contenido.

Y la locura de estas prácticas poco éticas, marcadas por una enorme falta de respeto a las mascotas, empieza muchas veces desde sus propios dueños. Porque por mucho que algunos aseguren que los tintes no son tóxicos para las mascotas, la comunidad veterinaria advierte sobre posibles alergias e irritaciones, estrés durante la aplicación y el baño y una humanización excesiva que ignora las necesidades naturales del animal.

No olvidemos aquellos pollitos de colores que se vendían en mercados o ferias. Eran pollitos bebés teñidos artificialmente de colores. Aunque para muchos fue un recuerdo de infancia, hoy se considera una forma de maltrato animal.

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