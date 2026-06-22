Muere Carly Douglas, influencer de 'fitness', a los 36 años: "Luchó contra el cáncer con valentía y determinación"

El contextoLa influencer de 'fitness', todo un referente para sus seguidores en vida saludable, deporte y organización del hogar, falleció el pasado 13 de junio tres meses después de hacer público que le habían diagnosticado de cáncer de estómago.

Carly Faye Douglas, una destacada influencer estadounidense, falleció el 13 de junio de 2026, según anunció su familia en redes sociales. La noticia conmocionó a sus más de 137.000 seguidores en Instagram, quienes la admiraban por sus consejos sobre vida saludable y organización del hogar. Hace tres meses, Carly compartió que le habían diagnosticado cáncer de estómago en estadio 4. A pesar de la enfermedad, mostró valentía y determinación, compartiendo su proceso con sus seguidores. Madre de tres hijos, su actitud positiva y su carácter cercano dejaron una huella imborrable. Su familia y amigos lamentan profundamente su pérdida, recordándola como una fuente de alegría y amor.

"El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas entró en la gloria plena, en su lugar de descanso final", comienza diciendo el comunicado con el que la familia de la conocida influencer estadounidense ha anunciado a través de las redes sociales su muerte. La noticia ha impactado profundamente en la comunidad digital que la ha acompañado durante todos estos años y, sobre todo, durante estos últimos meses, compuesta por más de 137.000 seguidores en Instagram.

La creadora de contenidos, todo un referente por sus consejos sobre vida saludable, deporte y organización del hogar, había revelado hace apenas tres meses que le habían diagnosticado cáncer de estómago en estadio 4 tras acudir al médico con dolores y una distensión abdominal.

Desde entonces, compartió con transparencia parte de su proceso, desde su día a día en el hospital hasta sus sesiones de quimioterapia. "Carly luchó contra el cáncer con valentía y determinación, llena de esperanza", se asegura en este escrito que va acompañado de varias fotografías de la influencer junto a sus familiares y amigos más cercanos.

Madre de tres hijos -River, Faye y Townes-, Carly afrontó la enfermedad con una actitud positiva. "Algo que nunca me ha abandonado es una abrumadora sensación de paz de que voy a estar bien y de que voy a luchar. Tengo que luchar por mis hijos y por tanta gente que amo", decía hace unos meses ella misma en otra publicación. Quienes la conocieron destacan especialmente su carácter cercano y optimista.

"Era la alegría personificada, pura luz del sol. Parecía que su sonrisa estaba grabada permanentemente en su rostro y que su risa siempre estaba lista para brotar. Ser conocido por Carly Faye era ser amado por Carly Faye", aseguran en estas palabras compartidas en Instagram.

La publicación concluye con un emotivo mensaje de despedida que refleja el profundo dolor de quienes formaban parte de su entorno más íntimo. "Estamos devastados por su ausencia. El vacío que Carly ha dejado en la vida de su familia y amigos jamás se llenará", afirman quienes la querían. "Carly querría que todos los que lean esto busquen a Dios y la paz eterna que ahora tiene".

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