Valentí Sanjuan, atleta extremo, y Álex Roca, deportista con parálisis cerebral se han propuesto cumplir con un reto que consiste en pedalear desde Barcelona a Madrid un total de 700 kilómetros en siete días para llevar la antorcha olímpica. "Ya que no podemos llevar la antorcha a Tokio, por lo menos la llevamos desde el Estadio Olímpico de Barcelona hasta los deportistas de Madrid que vayan a competir en los Juegos", cuenta Sanjuan.

Los dos deportistas forman en esta aventura, según ellos mismos dicen, el tándem perfecto. "Donde no llegue Álex, llego yo, donde no llego yo, llega Álex, apretamos en los momentos más complicados", afirma Sanjuan, mientras que Roca indica que van a hacer cada día cerca de 100 kilómetros. "Para mí y para mi cuerpo es algo fuerte", expresa.

El objetivo de este reto es fomentar la inclusión a través del deporte y demostrar que no hay nada imposible, algo de lo que Álex Roca es un ejemplo ya que ha participado en la Titan Desert, una de las pruebas más duras del mundo, y ha superado la Media Maratón de Barcelona. "Duro fue cuando me dijeron que tenía un herpes en el cerebro y que me iba a morir. Y ahora no hay nada que sea imposible", manifiesta.

Ya lo reza la camiseta que él mismo lleva: "Los límites te los pones tú". En todo momento, los deportistas irán acompañados de un vehículo donde dormirán hasta su llegada a Madrid y que les asistirá durante todo el recorrido. Puedes seguir el reto a través del canal de Twitch @valentinsanjuan.