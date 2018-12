'Monkey Island', la isla africana donde abandonaron más de 60 chimpancés infectados por distintos experimentos en laboratorios

Los chimpancés de la isla están infectados de enfermedades como la hepatitis y la ceguera de los ríos, una enfermedad causada por la picadura repetida de moscas negras que produce la ceguera permanente y desfiguración en diferentes partes del cuerpo.

El diario 'The Sun' ha asegurado que son capaces de usar la violencia extrema con los humanos, llegando a comérselos. Pero los simios no viven solos, Jerry, uno de los habitantes de la isla aseguró al diario británico que "si eres una persona extraña cuando vas allí, se vuelven agresivos. A lo único que le tienen miedo es al agua. No nadan, caminan por la orilla".

Los chimpancés que habitan en la escondida isla africana fueron manipulados en un laboratorio de pruebas de virus del Centro de Sangre de Nueva York ubicado en Liberia. Algunos poseen grandes deformidades y un aspecto denigrante.