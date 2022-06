La leche, este alimento tan amado por unos y tan temido por otros. Sobre este alimento hay multitud de mitos y leyendas. Uno de ellos es que la leche desnatada engorda menos que la entera. La desnatada contiene menos grasas, pero "un lácteo entero es mucho más saludable y te sacia más que un vaso de leche desnatada", según explica la dietista y nutricionista Vanessa Martín.

Otra leyenda que tampoco es cierta es que la desnatada tiene menos calcio. Tampoco es cierta. "No podemos decir que tenga menos calcio, la diferencia a nivel cuantitativa es muy pequeña", asegura la nutricionista.

Sobre la leche, también se dice que solo hay un mamífero que continúa tomándola cuando crece: el ser humano. Esta afirmación es cierta. Al tenerla a nuestra disposición, hacemos uso de ella y esto no es malo, lo importante es no consumirla en exceso.

¿Hay que dejar de tomar leche cuando eres adulto?

"No hay ni una razón para dejar de tomar lácteos a no ser que seas intolerante a la lactosa", destaca Boticaria García, que afirma que en España lo puede ser hasta un 30%. Pero, ¿puede ser que haya gente que no pueda beber leche pero sí yogures? Sí. "Porque las bacterias se comen el azúcar de los yogures y tienen menos lactosa", explica Boticaria García, que afirma que "la leche tiene un montón de nutrientes que es interesante conseguir". Eso sí, afirma que no es imprescindible tomar leche. Por ejemplo, la experta detalla que "esos nutrientes como el calcio y la vitamina C los hay en otros alimentos como el brócoli".