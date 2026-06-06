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El trabajo de miles de voluntarios para recibir al papa León XIV en Madrid: "Es por la viviencia"

Más información Cerca de 20.000 personas han acudido a la llamada del papa de manera altruista y la mayoría son mujeres jóvenes.

Voluntarios en Madrid
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Decenas de miles de voluntarios trabajan sin descanso en los principales escenarios de la capital, preparados específicamente para recibir a León XIV.

Cerca de 20.000 personas han acudido a la llamada del papa de manera altruista. La mayoría de los voluntarios son mujeres jóvenes, como Susana, que nos cuenta que ha querido participar "por la vivencia".

Para muchos, es la primera vez que acuden como voluntarios, aunque otros son ya casi unos expertos. A todos ellos se les entrega un kit de trabajo para identificarlos, en el que hay una camiseta --de un color u otro en función de las labores--, agua, una gorra, un paquete de galletas y crema solar. "Los que llevan la camiseta azul son quienes acompañan a las personas con movilidad reducida y los de la verde te dan información", indica un joven.

Para asegurar que todo funciona como es debido, el despliegue de todos estos voluntarios no ha sido improvisado, sino que la Archidiócesis de Madrid se ha encargado de organizarlo todo al dedillo.

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