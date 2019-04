Miles de personas exigen en Madrid el revocatorio contra Nicolás Maduro: "El país está destruido, queremos votar"

Las calles del centro de Madrid se llenan de miles de más de 3.000 manifestantes que piden el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. En la cabecera han marchado miembros del PP, PSOE y Ciudadanos

Los manifestantes reivindican una solución justa y que aporte libertad al país, ya que aseguran que Venezuela se encuentra en una situación de pobreza extrema no solo por falta de comida, sino también por escasez de medicamentos.

"Yo soy diabética, soy hipertensa y no conseguía medicina y me las tuvieron que buscar", se queja una señora venezolana. "El país está destruido, somos pacíficos y queremos votar", reivindica otra. "Falta comida, medicina y de todo, la gente se está muriendo de hambre y esto no pasaba en nuestro país", se queja una manifestante.