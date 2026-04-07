Miedo en Montefrío (Granada): la Guardia Civil refuerza efectivos tras la agresión con un hacha a tres personas

Imagen de archivo de una vista de la localidad granadina de Montefrío,

El contexto Los agentes detuvieron a un hombre de 45 años acusado de agredir en plena calle con un hacha a tres vecinos del municipio, dos mujeres y otro hombre que al parecer pasaban por allí y que han resultado heridos.

La Guardia Civil ha intensificado su presencia en Montefrío, Granada, tras el ataque con un hacha a dos mujeres y un hombre por parte de un individuo de 45 años, ya detenido. La agresión ocurrió en la vía pública, resultando en heridas graves, incluyendo un traumatismo craneal y la amputación de un dedo. El agresor, de origen magrebí, fue arrestado tras un accidente de tráfico durante su huida. Efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad han sido desplegados para garantizar la tranquilidad y evitar altercados. La investigación sigue abierta sin una motivación clara del ataque.

La Guardia Civil ha reforzado en las últimas horas su presencia en Montefrío (Granada) para evitar tensiones y altercados después de que un hombre de 45 años, ya detenido, agrediera este lunes con un hacha en la calle a dos mujeres y a un hombre que resultaron heridos.

Hasta este municipio de algo más de 5.000 habitantes se han desplazado efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil para reforzar la seguridad que, tras la agresión, está siendo vigilada por un dispositivo desplegado en la zona.

El objetivo de este dispositivo preventivo de seguridad ciudadana es preservar la tranquilidad, evitar incidentes y garantizar la convivencia, tras los hechos ocurridos. De momento, la investigación continúa abierta y no se ha determinado una motivación concluyente de lo sucedido.

Hay que señalar que, en el marco de la actividad preventiva de incidentes en la localidad, se produjo en la noche de ayer la detención de un hombre de 36 años por delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

La Guardia Civil reitera que la seguridad de todos los vecinos, la protección de las personas y el mantenimiento de la convivencia constituyen en estos momentos su prioridad absoluta.

Detenido por agredir con un hacha a tres personas

El presunto agresor, de origen magrebí, fue localizado y detenido poco después de cometer la agresión y, durante su traslado a dependencias de la Guardia Civil, manifestó espontáneamente haber "sentido la llamada" y que "todos los cristianos deben estar muertos".

La agresión se produjo en torno a las 11:00 horas de este lunes en la vía pública y el detenido portaba un hacha con la que atacó a tres personas de etnia gitana.

La más joven de las dos mujeres sufrió un traumatismo en la cabeza y la otra fue evacuada con lesiones por arma blanca en las manos, además de la amputación de un dedo. El tercer herido es un hombre de 69 años.

Durante la huida, el presunto agresor provocó un accidente de tráfico, sin heridos, y fue localizado y detenido por agentes de la Guardia Civil hacia el mediodía en un paraje cercano.

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