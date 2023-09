Los pescadores han denunciado el etiquetado engañoso de productos vegetales. Un caso es el del producto Merlvza, así, con v, tal como ha podido comprobar laSexta.Está mal escrito, pero de primeras no nos fijamos. Y si alguien nos pregunta, caemos y contestamos convencidas que el ingrediente principal del producto es merluza. Y eso, que caemos y compramos soja por merluza.

Esto lo ha denunciado la Confederación Española de Pesca, que ha remitido ya dos cartas a la Directora General de Consumo. La primera, en marzo, y la segunda, a principios de este mes de septiembre. Se quejan de que estas marcas intentan vender como pescado algo que no lo es. Además, aseguran que se aprovechan de la imagen saludable de un producto que no es el suyo.

Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Consumo para ver por qué desde marzo no han contestado a la carta. El Departamento argumenta que no es su competencia y nos remiten al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero después, al ser un tema de etiquetado y no de producto, vuelta a la casilla de salida. Sin embargo, el Ministerio de Consumo, de momento, sigue sin manifestarse.

Podría inducir a error

Así las cosas, tiramos de empirismo. Soja y merluza en mano, nos plantamos a la puerta de dos supermercados en dos barrios distintos. Preguntamos a los clientes y solo una persona de la docena entrevistada identifica el ingrediente principal. Este cliente dice que lo hace porque conoce la marca, y el resto confiesa que, si fuera con prisa, se equivocaría.

Le llevamos estos productos a los expertos, en este caso, a Ileana Izverniceanu, directora de comunicación de la OCU y tiene algo muy claro sobre el etiquetado. "Desde nuestro punto de vista, el fabricante quiere que el consumidor piense que está consumiendo pescado", ha asegurado Izverniceanu. "Hay un pez, una cola de pescado, está escrito pescado en grande...", ha añadido, y para ella, este producto podría inducir a error. Y esto mismo es lo que denuncia la Confederación Española de Pesca en su comunicado: "Confunden claramente al consumidor al utilizar estas denominaciones".

En laSexta Noticias hemos hablado con fuentes de una de las compañías señaladas. No nos dicen si se plantean cambiar el etiquetado o si buscan que el consumidor pruebe su producto por error y se quede por otros motivos. Lo único que nos aseguran es que "la compañía se desmarca de la polémica y solo quiere ofrecer una alternativa al pescado con unos valores nutricionales interesantes".