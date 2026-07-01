La Justicia pide 12 años de cárcel para las monjas de Belorado

Los detalles Las monjas denuncian sufrir una "caza de brujas como en la antigua inquisición". "Algunos nos consideran monjas rebeldes. Nosotras preferimos definirnos como mujeres de fe", aseguran en un comunicado.

La Fiscalía y la acusación particular han solicitado 12 años de cárcel para las monjas de Belorado, quienes se declaran inocentes de las acusaciones y denuncian una "caza de brujas" contra su comunidad. Las exclarisas, consideradas por algunos como "monjas rebeldes", afirman que su fortaleza proviene de la fe y la oración. El Supremo ratificó el desahucio del monasterio de Belorado y desestimó el recurso de apelación de las exmonjas, imponiéndoles el pago de las costas. Además, el Tribunal de Instancia de Briviesca se inhibió en la causa de estafa por la venta de oro, trasladándola a los juzgados de Burgos.

La Fiscalía y la acusación particular han solicitado 12 años de cárcel para cada una de las monjas de Belorado, según ha confirmado el grupo de exclarisas en un comunicado, en el que aprovechan para mostrar su "desacuerdo". Las monjas se declaran "plenamente inocentes de las graves acusaciones" que se les atribuyen y aseguran que agrontan el procedimiento "con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos que se le imputan".

"Lejos de encontrar comprensión, sentimos que la presión sobre nuestra comunidad no ha dejado de aumentar, asemejándose más bien a una caza de brujas como en la antigua inquisición. Vivimos este proceso con enorme tristeza y con la convicción de que se pretende quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida", denuncian.

Las monjas se definen como "mujeres de fe" aunque haya personas que las consideren "monjas rebeldes". "Nuestra fortaleza nace de la fe, de la oración y de la esperanza", añaden las exclarisas, que llegan a hablar de "persecución" contra ellas y del "castigo" que creen estar viviendo por "desafiar a la autoridad eclesiástica".

El 18 de junio, el Supremo declaró firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que confirmó el desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos), ejecutado el pasado 12 de marzo, después de inadmitir a trámite el recurso de casación presentado por las exclarisas, a las que impone el pago de las costas.

El Alto Tribunal desestimó a su vez el recurso de apelación interpuesto por las exmonjas contra la sentencia del juzgado de Briviesca que el 31 de julio de 2025 ordenó su desahucio, ratificándolo. Además, ha acordado imponer las costas a las exmonjas, como recurrentes, y ha recordado que contra la resolución no cabe recurso.

Por otra parte, el Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) acordó inhibirse a favor de los juzgados de Burgos en la causa de investigación por estafa indebida abierta contra las exmonjas por la venta de 1,73 kilos de oro por valor de 130.000 euros. Sin entrar a valorar si existe o no delito, el tribunal considera que "no concurre ningún elemento que permita vincular territorialmente la causa" con el partido judicial de Briviesca, ya que la venta tuvo lugar en Burgos capital, a cuyos juzgados correspondería la investigación, ha informado a EFE el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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