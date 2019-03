El médico que atendió a Teresa: "El traje de seguridad me estaba corto"

El médico que atendió en el Hospital de Alcorcón a la enferma de ébola ha denunciado fallos en el protocolo durante las 16 horas que la asistió, entre ellos que el traje de protección, que tuvo que ponerse mas de doce veces, le estaba pequeño: "las mangas me quedaban cortas en todo momento".

En una carta a sus superiores que publican varios medios de comunicación, Juan Manuel Parra Ramírez, Facultativo Especialista de Área, detalla los pormenores de la atención a Teresa Romero, a la que asistió desde las ocho de la mañana del día 6 hasta las doce de la noche, en que fue trasladada en ambulancia hasta el hospital Carlos III.

El médico, que ingresó voluntariamente en el Carlos III para someterse a vigilancia, denuncia, entre otros errores, que se enteró antes por los medios que por el propio hospital que la enferma ingresada había dado positivo en ébola.

Parra detalla la evolución y empeoramiento de la enferma desde que asume su cuidado, al entrar de guardia en Urgencias a las ocho de la mañana del pasado lunes, donde ya se había activado el protocolo de actuación, y encuentra a Teresa Romero en habitación de aislamiento, con baño, y una habitación contigua con zona limpia para el empleo de los trajes. El facultativo asume que es el único médico que se encargará de atenderla, acompañado de personal de enfermería, y prohíbe el paso a la habitación si él no entra en ella.

Ante los síntomas de la enferma, Juan Manuel Parra pide permiso para extraer una muestra de sangre, y precisa que se necesitó "un tiempo superior al prudencial para su extracción". Hasta entonces, señala, tanto él como el personal de enfermería visten traje de seguridad de primer nivel y él mismo dio orden de cambiar de mascarilla.

Explica en la carta que, en torno a las once de la mañana, avisó del empeoramiento de Teresa Romero, lo que necesitó varias entradas en el box de aislamiento, y "aunque la primera muestra es positiva no tengo conocimiento de ella directa salvo por la prensa". Parra afirma que vuelve a enterarse de la confirmación de positividad de la paciente, el doble positivo, antes por los medios que por el hospital, que le informó sobre las 19.00 horas, así como "de que se va a proceder al traslado de la paciente", lo que no ocurrió hasta la medianoche.

Hasta la llegada de la ambulancia, el doctor que sigue acudiendo a la habitación para atender a la paciente. "En todo momento sigo avisando de su situación y se me pide continuar con la labor clínica, cosa que no pensaba obviar", indica. El médico continuó con su actividad laboral y las medidas de observación en su casa hasta que ingresó voluntariamente en el hospital Carlos III, dado su contacto con la paciente, donde se encuentra en observación.