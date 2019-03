El médico alertó de que Alpha Pam era el caso primario de un brote de tuberculosis

Kalidou era el compañero de piso de Alpha Pam. Él fue quien le acompañó al centro de salud para que evaluaran sus síntomas. Según el informe médico que ha revelado la Cadena Ser, el facultativo que atendió al joven senegalés ya sospechó que pudiera tratarse de tuberculosis.

El caso primario, dice el informe, del brote de tuberculosis de Can Picafort que afectó a una veintena de personas. Por eso, el médico lo derivó a urgencias del Hospital de Inca para someterle a una placa de tórax y a una valoración. Cuando fue a Urgencias, hasta en tres ocasiones, Kalidou dice que a su amigo no le hicieron las pruebas, incluso después de haber firmado un compromiso de pago.

Kalidou sí tiene papeles. Él también tiene tuberculosis pero, reconoce, no ha tenido problemas. Piensa que ser legal ha sido la diferencia entre vivir o morir como su amigo Alpha Pam.



La Consellería de Salud admite que no activó el protocolo de salud pública en su caso, porque no había certeza de que tuviera tuberculosis. Pero que al haber estado en contacto con dos menores, sí diagnosticados, interon localizar a Alpha Pam hasta en tres ocasiones, para ponerle un tratamiento preventivo. No fue posible, y Alpha Pam murió mes y medio después.