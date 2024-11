Mazón se enfrenta de nuevo a la indignación de Valencia en otra manifestación por la tragedia de la DANA

Valencia vuelve a salir a las calles. Valencia, más de un mes después de esa DANA que ha dejado al menos 222 fallecidos, vuelve a echarse a las aceras de la ciudad del Turia en una nueva manifestación que arranca a las 18:00 de este sábado 30 de noviembre. En una marcha que arranca en la plaza del Ayuntamiento pero que cómo cambia su punto final. En la que Mazón vuelve a estar en el punto de mira.

Porque el más que previsible 'Mazón dimisión', que se ha repetido en todas las concentraciones, protestas, manifestaciones y marchas desde aquel 29 de octubre, no va a sonar en el Palau de la Generalitat. No lo hará por motivos de seguridad. Porque en la memoria está lo sucedido el 9 de noviembre cuando unos radicales vandalizaron el edificio, una estructura gótica de hace más de 600 años.

Todo, por motivos de seguridad. Por ello se cambia el final de la marcha. Por ello, el desenlace de una protesta que reunió hace más de 20 días, según Delegación de Gobierno, a más de 130.000 personas, no será dicho lugar sino que será la mítica Plaza de la Virgen valenciana.

La alerta vuelve a sonar en los móviles

Es esta la segunda marcha concentración convocada en apenas dos días. Porque el viernes, el día 29 de noviembre, el día en que se cumplía un mes desde esa DANA, el 'Mazón dimisión' sonó de nuevo en Valencia. Sonó en las concentraciones que se produjeron y que no tuvieron duda alguna en señalar al president de la Comunitat Valencia.

Que pidieron, de nuevo, su dimisión en unas concentraciones que comenzaron a las 19:30 y en las que los allí presentes portaban carteles con el nombre de su población y la cifra de muertos que la DANA ha dejado en ellos: Paiporta, 45; Riba-Roja, 7; Sueca, 1...

Entre los sonidos, 'Mazón dimisión' y 'el president a Picassent'. Y, a las 20:11, a la misma hora en la que sonó el 29 de octubre el aviso de la ES-Alert de protección civil para advertir a la ciudadanía que evitara desplazamientos en Valencia, los vecinos hicieron sonar en sus móviles la misma alarma. Ese pitido, ese sonido, que se escuchó, tarde, hace un mes.

Todo, en una quince de comarcas de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, a las que se sumaron colectivos de al menos 30 municipios entre lo que se encontraban los que más daños han sufrido a causa de la DANA. Fue ahí donde no solo sonaron los móviles simulando ese aviso de ES-Alert, sino donde también se guardó un emotivo minuto de silencio en recuerdo de los afectados y las afectadas por la riada.

En Paiporta, además, a las 18:28, sonaron las campanas de la iglesia en un sentido homenaje a las 230 personas fallecidas y a las cuatro que siguen desaparecidas a causa de la DANA. Comenzaron a sonar a esa hora porque fue a la que hace justamente un mes se desbordó el barranco del Poyo.

Sirvió de preludio a lo que se espera este sábado. Sirvió de antesala a la nueva concentración en Valencia. A la nueva marcha que tiene su origen en la Plaza del Ayuntamiento, a eso de las 18:00 de la tarde, y que tiene su final en la Plaza de la Virgen. Mazón, de nuevo, en el punto de mira.

La indignación crece un mes después

Más de un mes ha pasado desde esa riada. Desde esa lluvias torrenciales que arrasaron varias localidades de Valencia y que a día de hoy sigue estando más que presente en las calles de dichos lugares. Porque falta ayuda, porque hay olvido de las autoridades. Porque las alcantarillas siguen sin tragar, porque, como dicen los vecinos, "la mierda de la calle está regresando a las viviendas".

Los parkings, "llenos de lodo y coches", denuncia otra vecina. Porque mucha gente "ha tenido que abandonar sus casas y no hay pisos para alquilar". Porque, a pesar de el tiempo que ha transcurrido desde el 29 de octubre hasta ahora, la indignación no solo no cesa sino que no hace más que crecer entre los vecinos y las vecinas de Valencia.

Este sábado vuelven a mostrar su enfado. Este sábado, Mazón tiene por delante una nueva jornada en la que su nombre será el que más suene en una protesta, en una nueva protesta, en la que Valencia se vuelve a echar a las calles para pedir responsabilidades. Para exigir responsabilidades. Para que lo sucedido no caiga en el olvido.