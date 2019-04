Científicos de más de 500 ciudades marchan para reivindicar la importancia de la ciencia en la sociedad

"Una sociedad que no investiga, que no tiene ciencia, es una sociedad sin futuro, no podemos avanzar si no estamos invirtiendo en investigación", "El trabajo de los científicos es un trabajo que es para toda la sociedad y que pensamos que no está valorado y hay que dar visibilidad al trabajo que realmente hacemos", "Tenemos que defender que la ciencia sigue siendo prioritaria y necesaria", comentan varios participantes de una de las manifestaciones.

Bajo el lema "Sin Ciencia No Hay Futuro" varios miles de científicos han marchado por la madrileña calle de Alcalá hasta la sede del Ministerio de Hacienda para reclamar un aumento de la inversión en conocimiento en los presupuestos generales, así como apoyo "real" a la investigación.

La marcha, respaldada por hasta 200 instituciones científicas de toda España, entre ellas la totalidad de las sociedades científicas, ha partido del Ministerio de Educación con una gran pancarta azul en la que se leía "Sin investigación no hay futuro" encabezaba por el exdirector de la Unesco y doctor en Farmacia Federico Mayor Zaragoza.

El exdirector de la Unesco ha denunciado que "en España ha habido un decrecimiento extraordinario de la inversión en investigación en los últimos cinco años que nos ha llevado a perder liderazgos en áreas de las que éramos referencia a nivel mundial, como la biomedicina".

El investigador científico del CSIC y miembro del consejo social de la Universidad Autónoma de Madrid, Emilio Criado, ha señalado que la marcha "tiene un objetivo internacional claro que es ir contra aquellos políticos que están poniendo en duda la capacidad de la ciencia de ayudar a comprender y racionalizar los fenómenos que ocurren".

En la conclusión de la marcha frente al Ministerio de Hacienda, los científicos han guardado un minuto de silencio por las víctimas del último atentado de París, y han leído un manifiesto en el que denuncian que los presupuestos de investigación han caído un 35 % en España los últimos ocho años, siendo el país de la OCDE donde el descenso ha sido mayor.

Han asegurado que entre 2010 y 2016 España ha perdido más de 10.000 investigadores y 20.000 empresas innovadoras, algo "preocupante" en un país donde el nivel de paro de los menores de 30 años es superior al 50 %.