Más de 200 litros por metro cuadrado en dos horas: las brutales imágenes de la tromba de agua en Mallorca

La humedad del Mediterráneo, el combustible para las brutales lluvias: estas son las claves de la tormenta estacionaria en Mallorca

Isabel Zubiaurre explica en ARV los motivos que han llevado a la brutal tromba de agua sobre Mallorca: "El anticiclón localizado sobre Sicilia ha impedido que la tormenta en la isla avanzara". Además destaca que al ser "una tormenta estacionaria, se nutre de la humedad del Mediterráneo".

Coches flotando y arrastrados en las riadas de Mallorca: las impactantes imágenes de las tormentas en Sant Llorenç

Varias personas han fallecido debido a la riada que se ha registrado en la localidad mallorquina de Sant Llorenç. Las imágenes provocadas por la tormenta son impactantes, y un vecino del municipio ha contado a laSexta que "en el pueblo ahora no hay calles, no hay coches, no hay playa y no hay nada. Es un desastre".